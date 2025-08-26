POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (25.08.2025) zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr auf einem Parkplatz im Dammweg in Schönaich einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.
