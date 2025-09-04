PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Serie von Einbrüchen in Vereinsheime aufgeklärt - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Nach einer Serie von Einbrüchen in Vereinsheime im Landkreis Emmendingen hat die Kriminalpolizei nach umfangreichen Ermittlungen drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die zwei Männer im Alter von 22 und 18 Jahren sowie eine 16-Jährige stehen in dringendem Verdacht, sich zusammengeschlossen und im Juli und August dieses Jahres mindestens neun Einbrüche begangen zu haben, davon sechs vollendete.

Wie die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei Emmendingen und des Polizeireviers Emmendingen ergaben, ereigneten sich die Taten größtenteils im Landkreis Emmendingen. Zudem konnten den Tatverdächtigen vereinzelt Fälle in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald sowie Lörrach zugeordnet werden. Ob die Beschuldigten für weitere, ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

