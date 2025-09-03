PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht eines Sexualdelikts - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 18.20 Uhr soll ein Unbekannter im 
Grüttpark versucht haben, eine junge Frau in ein Gebüsch zu ziehen. 
Die Geschädigte war zu Fuß im nördlichen Teil des Grüttparks 
unterwegs. An einer abgelegenen Stelle habe sich ihr ein Unbekannter 
mit einem E-Scooter von hinten genähert und versucht, die Frau in ein
Gebüsch zu ziehen, was sie jedoch verhindern konnte. Der Unbekannte 
habe die Frau hiernach weiter festgehalten, wobei es auch zu sexuell 
motivierten Berührungen gekommen sei. Schließlich habe der Unbekannte
von ihr abgelassen und sei mit seinem E-Scooter geflüchtet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

-	zwischen 15 - 17 Jahre alt
-	etwa 1,80 Meter groß
-	helle, kurze, leicht lockige Haare
-	schlanke Statur
-	helle Hautfarbe
-	trug eine silberne Halskette
-	bekleidet mit einem weißen T-Shirt, oversized und einer Jeanshose
-	war mit einem dunklen E-Scooter unterwegs

Beschreibung der Tatörtlichkeit: 

Die Tatörtlichkeit befindet sich im nördlichen Bereich des Grüttparks
nahe der Autobahnbrücke A98 und eines angrenzenden landwirtschaftlich
genutzten Feldes. Die Tatörtlichkeit erreicht man unter anderem von 
der Bahnunterführung kommend, kurz danach der erste Weg rechts, 
welcher über eine Brücke des Grüttbaches in Richtung Autobahnbrücke 
führt. 

Das Kriminalkommissariat Lörrach (Telefon 07621 176-0) hat die 
weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welchen der 
Unbekannte im Grüttpark aufgefallen ist und / oder sachdienliche 
Hinweise zu diesem geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:04

    POL-FR: Rheinfelden: Pkw kommt von Bundesstraße 316 ab

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, kurz nach 12.00 Uhr, kam ein 75-jähriger Pkw-Fahrer von der Bundesstraße 316 ab. Der 75-Jährige befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach, als er unweit des Hagenbacher Hofes, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Parkhaus aufgebrochen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.35 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe ein, um aus einem Pkw einen Rucksack zu entwenden. In dem schwarzen Lederrucksack befand sich unter anderem Bargeld. Der Pkw stand im Erdgeschoss eines Parkhauses eines großen Einkaufscenters in Friedlingen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren