Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht eines Sexualdelikts - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 18.20 Uhr soll ein Unbekannter im Grüttpark versucht haben, eine junge Frau in ein Gebüsch zu ziehen. Die Geschädigte war zu Fuß im nördlichen Teil des Grüttparks unterwegs. An einer abgelegenen Stelle habe sich ihr ein Unbekannter mit einem E-Scooter von hinten genähert und versucht, die Frau in ein Gebüsch zu ziehen, was sie jedoch verhindern konnte. Der Unbekannte habe die Frau hiernach weiter festgehalten, wobei es auch zu sexuell motivierten Berührungen gekommen sei. Schließlich habe der Unbekannte von ihr abgelassen und sei mit seinem E-Scooter geflüchtet. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - zwischen 15 - 17 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - helle, kurze, leicht lockige Haare - schlanke Statur - helle Hautfarbe - trug eine silberne Halskette - bekleidet mit einem weißen T-Shirt, oversized und einer Jeanshose - war mit einem dunklen E-Scooter unterwegs Beschreibung der Tatörtlichkeit: Die Tatörtlichkeit befindet sich im nördlichen Bereich des Grüttparks nahe der Autobahnbrücke A98 und eines angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Feldes. Die Tatörtlichkeit erreicht man unter anderem von der Bahnunterführung kommend, kurz danach der erste Weg rechts, welcher über eine Brücke des Grüttbaches in Richtung Autobahnbrücke führt. Das Kriminalkommissariat Lörrach (Telefon 07621 176-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welchen der Unbekannte im Grüttpark aufgefallen ist und / oder sachdienliche Hinweise zu diesem geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell