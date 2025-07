Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an der Kreuzung Goldenbühlstraße/Mönchweilerstraße - 16-jähriger Radler missachtet Rotlicht (08.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Goldenbühlstraße/Mönchweilerstraße am Dienstagabend erlitten. Ein 73-Jähriger fuhr mit einem Renault auf der Goldenbühlstraße in Richtung "An der Schelmengaß". Kurz vor der Kreuzung querte ein 16 Jahre junger Radfahrer die dortige Fußgängerampel bei Rotlicht und kollidierte in der Folge mit dem aufgrund Grün zeigender Ampel bevorrechtigten Renault. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell