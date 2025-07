Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - zwei Personen verletzt (08.07.2025)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Landesstraße 191 bei Mühlhausen ereignet hat. Eine 23-Jährige war mit einem Toyota Yaris in Richtung Singen unterwegs. Dabei kam die junge Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin das Auto ins Schleudern geriet und sich mehrfach überschlug, ehe es auf einem Wirtschaftsweg liegen blieb. Ein infolge dessen überfahrener und weggeschleuderter Leitpfosten beschädigte zudem einen entgegenkommenden Seat Ibiza. Sowohl die 23-Jährige als auch eine 19 Jahre junge Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell