Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Hund beißt 14-Jähriger ins Bein - Polizei sucht Zeugen (07.07.2025)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagvormittag auf der Dillstraße ereignet hat. Gegen kurz nach 11 Uhr überquerte eine 14-Jährige in Begleitung ihrer Freundinnen den Fußgängerüberweg gegenüber dem Dillplatz. Von der anderen Seite kam den Mädchen eine unbekannte Frau mit einem Hund entgegen. Mittig der Straße sprang das angeleinte Tier plötzlich an der 14-Jährigen hoch und biss ihr dabei in den Oberschenkel.

Vermutlich ohne den Biss bemerkt zu haben ging die Frau mit ihrem Hund danach einfach weiter.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 bei der Polizei Stockach zu melden.

