Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Männer greifen 32-Jährigen an (08.07.2025)

Singen (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Holzeckstraße einen Mitarbeiter angegriffen. Nachdem die beiden Männer auf dem Parkplatz vor dem Geschäft Alkohol konsumierten und verschütteten, sprach sie der 32 Jahre alte Ladendetektiv darauf an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. In der Folge gingen die Männer auf ihn los, versuchten ihn zu schlagen und traten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie. Einer der Angreifer kam kurz darauf zurück, woraufhin der 41-Jährige nach der Feststellung seiner Personalien ein Hausverbot für das Geschäft und einen Platzverweis für das Gelände erhielt. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern an.

Beide erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

