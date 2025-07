Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geflügelstallung gerät in Brand (08.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf einem Grundstück in der Eichbühlstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 11 Uhrteilte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung ausgehend von einem Schuppen mit, der vermutlich brenne. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen eine Geflügelstallung, in der sich rund 50 Tiere befanden, bereits in Vollbrand. Den Wehrmännern und -frauen gelang es das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Stallungen und eine Gartenhütte zu verhindern. Das in dem betroffenen Gehege gehaltene Geflügel konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Die Höhe des durch den Brand entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

