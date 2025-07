POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Mainaustraße - 11-Jährige stürzt mit E-Scooter (08.07.2025)

Konstanz (ots) - Am Dienstagvormittag ist es auf einem Grundstück in der Eichbühlstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 11 Uhrteilte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung ausgehend von einem Schuppen mit, der vermutlich brenne. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen eine Geflügelstallung, in der sich rund 50 Tiere befanden, bereits in Vollbrand. Den Wehrmännern und ...

