POL-KN: (B34, L190, Randegg, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer mit über 2,6 Promille unterwegs (08.07.2025)

B34, L190,Randegg, Lkr. Konstanz (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmittag auf der Einmündung der Landesstraße 190 auf die Bundesstraße 34 einen Unfall gebaut. Der 67-Jährige war mit einem Ford Fiesta von der Autobahn kommend in Richtung Gottmadingen unterwegs. An der Einmündung zur L190 bog er nach rechts ab und überfuhr dabei ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrsschild. Beim anschließenden Versuch seine Fahrt in Richtung Randegg fortzusetzen, hielten Zeugen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 2,6 Promille, was für den 67-Jährigen eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der demolierte Fiesta war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Blechschaden dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

