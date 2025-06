Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti im Kurpark - Jugendliche ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, den 17. Juni 2025, gegen 20:18 Uhr, kam es in der Bremer Straße in Wilhelmshaven, im Bereich des Kurparks an der dortigen Musikmuschel, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Drei Jugendliche im Alter von 14, 14 und 16 Jahren besprühten ein städtisches Bauwerk mit schwarzer Lackfarbe. Insgesamt wurden vier großflächige Symbole mit einer Größe von jeweils etwa einem Quadratmeter aufgebracht. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und verständigten umgehend die Polizei.

Die drei Beschuldigten konnten kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen werden - samt mitgeführter Sprühfarbe. Sie wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die ergänzende Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

