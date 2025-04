Polizei Münster

POL-MS: Unfall einer Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagmittag (25.04., 13:03 Uhr) ist es an der Mondstraße auf Höhe der Hausnummer 160 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 68-jährige den Fahrradweg an der Mondstraße in Richtung Wolbecker Straße, als sie mit ihrem Pedelec aus bisher unbekannten Gründen stürzte. Die hinzugerufenen Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell