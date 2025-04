POL-MS: Gelegenheit genutzt - Diebstahl aus Firmenfahrzeugen am Kappenberger Damm

Lavesum / Münster (ots) - Am Montagmorgen (29.04., 07:30 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 43 bei Lavesum in Fahrtrichtung Wuppertal einen PKW angehalten. Der Fahrer war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Nachdem Beamte der Autobahnpolizei das Fahrzeug gestoppt hatten, stellten sie im Verlauf der Kontrolle neben einem Ladungssicherungsverstoß auch Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache ...

