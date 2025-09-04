PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw überschlägt sich auf der "Berghausstrecke" - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 12.40 Uhr, kam aus hier nicht bekannten Gründen ein Pkw von der Berghausstraße ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden dabei verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

