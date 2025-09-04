Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Pkw überschlägt sich auf der "Berghausstrecke" - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 12.40 Uhr, kam aus hier nicht bekannten Gründen ein Pkw von der Berghausstraße ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden dabei verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

