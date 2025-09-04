Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Unfallflucht in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 20.30 Uhr, wurde ein grauer Leon Cupra von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Cupra stand auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 34. Der am Cupra entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

