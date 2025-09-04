POL-FR: Murg: Unfallflucht in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 20.30 Uhr, wurde ein grauer Leon Cupra von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Cupra stand auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 34. Der am Cupra entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.
Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell