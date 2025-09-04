POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - auf Balkon Papier im Holzkohlegrill verbrannt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 20.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Hauptstraße nach Friedlingen gerufen. In einer Wohnung wäre ein Rauchmelder zu hören und von einem Balkon sei Rauch zu sehen. Anwohner, welche das Haus bereits verlassen hatten, gaben an, dass der Bewohner bei welchem der Rauchmelder auslöste die Wohnungstür geöffnet habe. Feuer sei nicht mehr zu sehen. Ursächlich für den aktiven Rauchmelder und dem Rauch war wohl eine erhebliche Rauchentwicklung auf dem Balkon der Wohnung gewesen. Nach Angaben des Bewohners habe er auf dem Balkon in einem Holzkohlegrill Papier verbrannt, was eben zur einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Schaden entstanden.
