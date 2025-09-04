POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 00.20 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem aktiven Rauchmelder zu einem Mehrfamilienhaus in die Basler Straße gerufen. Die betreffende Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Ursächlich für den Rauchmelder war ein vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Mieter sei eingeschlafen. Es kam lediglich zur Rauchentwicklung. Es sei kein Sachschaden entstanden.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell