Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Waldbrand nahe der "Alten Fasanerie"

Klein-Auheim (ots)

(me) Am Donnerstag, gegen 23.05 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Main-Kinzig die Meldung über ein Feuer in der näheren Umgebung der "Alten Fasanerie". Die sofort ausgerückten Feuerwehren konnten vor Ort den Brand von circa 4.000 Quadratmetern Waldboden feststellen. Die Einsatzkräfte waren bis etwa 4.40 Uhr mit der Bekämpfung des Brands beschäftigt. Im weiteren Verlauf des Freitags entfachten sich die Glutnester offenbar erneut, weshalb die Brandbekämpfer von 11.30 Uhr bis circa 13.40 Uhr ein weiteres Mal im Einsatz waren. Die Ursache für das Feuer und der entstandene Sachschaden sind derzeit unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

