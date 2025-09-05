Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Nach exhibitionistischen Handlungen weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 29.08.2025, gegen 13.40 Uhr bemerkte eine 16-jährige Passantin einen Mann auf einer Parkbank vor der Stadtbibliothek in der Landvogtei in Emmendingen liegend, der an sich selbst offenbar sexuelle Handlungen vornahm.

Nachdem sich die 16-Jährige dem Mann gegenüber missbilligend äußerte, verlies dieser die Örtlichkeit. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte er angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell