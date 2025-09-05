PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Bewaffneter Raubüberfall auf Lieferant - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 05.09.2025, gegen 6.30 Uhr wurde im Bereich der Karl-Engler-Straße in Weisweil der Fahrer eines Lieferfahrzeuges mit einer Schußwaffe bedroht und damit zur Herausgabe seiner Bargeldbestände gezwungen.

Anschließend sperrten die drei männlichen Täter den Mann in seinem Lieferfahrzeug ein und flüchteten mit einer Geldkassette in unbekannte Richtung - möglicherweise in Richtung Friedhofweg. Die Täterschaft war dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert.

Über die Höhe der Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der geschädigte Auslieferfahrer blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Möglicherweise wurden bereits Tage vor der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

