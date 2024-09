Polizei Coesfeld

"Besser ohne Messer" - auch im Kreis Coesfeld

Die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit dem Anschlag in Solingen am 23.08.2024, dem Messerangriff in Siegen am 30.08.2024 aber auch die generell steigende Anzahl von Gewaltdelikten unter Nutzung des Tatmittels Messer stehen aktuell im Fokus der Öffentlichkeit. Diese Taten sowie ihre Thematisierung haben maßgeblich Einfluss auf das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. Auch im Kreis Coesfeld feiern die Bürger gerne zu verschiedenen Anlässen. Gerade in unserer ländlichen Gegend spielen Schützen- und Bürgerfeste eine große Rolle und erfreuen sich großer Beliebtheit. "Messer haben dabei nichts zu suchen", so der Abteilungsleiter Polizei, Thomas Eder. "Als Tatmittel spielen sie im Kreis Coesfeld eine vergleichsweise geringe Rolle. Der landesweite Trend bietet dennoch Anlass zur Sorge." Die Kreispolizeibehörde Coesfeld informiert daher in diesem Zusammenhang:

Messer sind im öffentlichen Raum nicht gewollt! Auf Volksfesten ist das Mitführen von Messern oder anderen Waffen grundsätzlich verboten und stellt eine Straftat dar! Auch außerhalb von Volksfesten gilt für bestimmte Messer ein generelles Verbot in der Öffentlichkeit!

Um das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken, wird die Polizei bei künftigen Volksfesten ihre sichtbare Präsenz erhöhen und bestehende Verbote stichprobenartig kontrollieren. Festgestellte Verstöße werden konsequent geahndet und die betreffenden Gegenstände eingezogen. Gemeinsam mit den kommunalen Partnern sorgt die Kreispolizeibehörde Coesfeld so für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. #besserohnemesser

