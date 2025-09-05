Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfallflucht vor Blumengeschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 09.45 Uhr bis 11.10 Uhr, wurde ein grauer Audi A 4 an der Fahrerseite von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Audi stand auf einem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Todtmooser Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten St. Blasien sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Der Polizeiposten ist während den Bürozeiten unter der Telefonnummer 07672 922280 erreichbar. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefonnummer 07761 934-0, Hinweise entgegen.

