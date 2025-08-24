PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tag der Langfinger...

Kyffhäuserkreis (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, erreichten die PI Kyffhäuser im Laufe des Tages mehrere Meldungen zu begangenen Ladendiebstählen in verschiedenen Einkaufsmärkten. Einmal im REWE-Markt in Roßleben und zweimal im Kaufland-Markt in Sondershausen ereigneten sich Ladendiebstähle, bei welchen die festgestellten Personen Waren und Lebensmittel entwendeten, ohne diese ordnungsgemäß zu bezahlen. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnten die Beteiligten zum Teil festgesetzt und anschließend identifiziert werden. In beiden Fällen in Sondershausen handelte es sich sogar um Wiederholungstäter, welche schon in der Vergangenheit mit Ladendiebstählen polizeilich in Erscheinung traten. Allen Beteiligten wurden die Waren noch im Markt wieder abgenommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

