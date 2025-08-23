Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Drogen im Straßenverkehr
Nordhausen (ots)
Der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW wurde am 23.08.2025 gegen 09:00 Uhr durch Beamte des Inspektionsdienst in Nordhausen / Kasseler Landstraße der Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief hierbei positiv auf THC. Die weitere Fahrt wurde unterbunden. Der Betroffene wurde dem Südharzklinikum zugeführt, wo eine beweiserhebliche Blutprobe nach den Regeln der ärztlichen Kunst entnommen wurde. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
