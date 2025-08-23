PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogen im Straßenverkehr

Nordhausen (ots)

Der 38-jährige Fahrer eines Pkw VW wurde am 23.08.2025 gegen 09:00 Uhr durch Beamte des Inspektionsdienst in Nordhausen / Kasseler Landstraße der Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief hierbei positiv auf THC. Die weitere Fahrt wurde unterbunden. Der Betroffene wurde dem Südharzklinikum zugeführt, wo eine beweiserhebliche Blutprobe nach den Regeln der ärztlichen Kunst entnommen wurde. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Rausch und Roller

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes führten am 22.08.2025 gegen 23 Uhr eine Verkehrskontrolle in Nordhausen / Rudolf-Breitscheid-Straße durch. Bei der 40-jährigen Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges ergaben sich Anhaltspunkte auf Betäubungsmittelkonsum, welche durch einen positiven Drogenvortest untermauert wurden. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobe angeordnet, welche im Südharzklinikum durchgeführt wurde. Es folgt ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: 4 Verletzte durch Reizgas

    Nordhausen, Uferstraße (ots) - Am 22.08.2025 wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gegen 19 Uhr gemeldet, dass es in der Nordhäuser Uferstraße zu einer Schlägerei gekommen sei. Zeitnah eingesetzte Kräfte konnten im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort letztlich fünf beteiligte Personen feststellen. Vier dieser Personen hatten sich schon länger im angegebenen Bereich aufgehalten. Als der spätere Beschuldigte, ein 17-jähriger Bursche, hinzukam, entspann ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 08:34

    LPI-NDH: Unfallflucht Heuthen - Nachtrag.

    Nordhausen (ots) - Am 22.08.2025 / 16:30 Uhr befuhr der 58jährige Fahrer eines weißen Pkw Daimler die K 229 von Wachstedt kommend in Richtung Heuthen. Seinen Angaben zufolge kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Aufgrund dessen wich der 58jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden am Pkw in einer Höhe von geschätzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren