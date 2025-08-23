Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rausch und Roller
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes führten am 22.08.2025 gegen 23 Uhr eine Verkehrskontrolle in Nordhausen / Rudolf-Breitscheid-Straße durch. Bei der 40-jährigen Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges ergaben sich Anhaltspunkte auf Betäubungsmittelkonsum, welche durch einen positiven Drogenvortest untermauert wurden. Die weitere Fahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobe angeordnet, welche im Südharzklinikum durchgeführt wurde. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
