Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Heuthen

Nordhausen (ots)

Am 22.08.2025 / 16:30 Uhr befuhr der 58jährige Fahrer eines weißen Pkw Daimler die K 229 von Wachstedt kommend in Richtung Heuthen. Seinen Angaben zufolge kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Aufgrund dessen wich der 58jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden am Pkw in einer Höhe von geschätzten 1.500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden aufgenommen. Bei dem Fahrer des Pkw Daimler wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,81 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

