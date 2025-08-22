PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und Moped kollidieren - 15-Jährige verletzt

Ellrich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw kam es am Freitag gegen 07.10 Uhr Am Auwald. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 15-jährige Mopedfahrerin in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Hierbei zog sich die Mopedfahrerin leichte Verletzungen zu. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
