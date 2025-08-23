Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Am 23.08.2025 / 03:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Grünewaldstraße den 29jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw Renault Talisman. Er hatte sich erfolgreich um die Kontrolle beworben, indem er in der Dingelstädter Straße nur mit eingeschaltetem Tagfahrlicht fahrend beinahe mit dem abgestellten Funkstreifenwagen kollidiert wäre, als die Beamten ein anderes Fahrzeug kontrollierten. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,68 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, Anzeige erstattet. Da der Fahrer ankündigte, das Fahrzeug weiter zu nutzen, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
