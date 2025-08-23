PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 4 Verletzte durch Reizgas

Nordhausen, Uferstraße (ots)

Am 22.08.2025 wurde der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei gegen 19 Uhr gemeldet, dass es in der Nordhäuser Uferstraße zu einer Schlägerei gekommen sei. Zeitnah eingesetzte Kräfte konnten im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort letztlich fünf beteiligte Personen feststellen. Vier dieser Personen hatten sich schon länger im angegebenen Bereich aufgehalten. Als der spätere Beschuldigte, ein 17-jähriger Bursche, hinzukam, entspann sich eine verbale Streitigkeit zwischen den Herrschaften, in deren Verlauf der Täter ein Pfefferspray zum Einsatz brachte. Das Einatmen bzw. die Einwirkung von Aerosolen des Reizstoffes führte bei den 4 Geschädigten zu leichten Verletzungen. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes auf Gefährliche Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

