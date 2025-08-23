Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach gesuchtem Jeremy Lüthke

Die am 22.08.2025 veröffentliche Fahndung bezüglich des Jeremy Lüthge wird hiermit zurückgenommen. Der Gesuchte stellte sich am späten Samstagnachmittag auf einer Polizeidienststelle im Nordthüringer Bereich. Er konnte widerstandslos festgenommen werden. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

Es wird darum gebeten, die Bilder der gesuchten Person aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

