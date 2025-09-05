Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Blitzeinschlag in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, kurz nach 17.00 Uhr, schlug ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus in der Hiltelinger Straße in Friedlingen ein. Das komplette Mehrfamilienhaus wurde von der Feuerwehr überprüft. In den Wohnungen konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Durch den Blitzeinschlag wurde der Kamin stark beschädigt und war einsturzgefährdet. Der Kamin wurde von der Feuerwehr zurückgebaut. Zudem sei die komplette Haustechnik durch den Einschlag zerstört worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Einige Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Stadt Weil am Rhein sowie der Rettungsdienst kümmerten sich um eine anderweitige Unterbringung der Hausbewohner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell