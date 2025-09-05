PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Pkw kommt von Kreisstraße ab - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 19.40 Uhr, kam ein 21-jähriger Pkw-Fahrer von der Kreisstraße 6336 ab, da ihm zwischen dem Mättlekreuz und Nordschwaben ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein soll. Nach Angaben des 21-Jährigen sei ihm ein weißer Pkw der Marke Audi auf seiner Fahrbahn entgegengekommen. Beim Ausweichen verlor der 21-Jährege die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung. Der 21-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Hinweise auf einen weißen Audi geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

