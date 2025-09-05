Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Wildunfall auf der Bundesstraße - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Donnerstagnacht, 04.09.2025, gegen 23.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 518 zu einem Unfall, da ein Pkw einem Wildtier ausgewichen sei. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend in Richtung Hasel, als vermutlich ein Fuchs die Straße überquert habe. Der 41-Jährige verlor beim Ausweichen die Kontrolle über den Pkw, welcher ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit einer Schutzplanke. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 2.500 Euro und der Schaden an der Schutzplanke auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

