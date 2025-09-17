POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus/Keine Verletzten
Rüsselsheim (ots)
Am Mittwoch (17.09.), gegen 9.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung sowie einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Alle weiteren Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand verletzt. Das Haus ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar.
Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Zur Höhe des Schadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.
