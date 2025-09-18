Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden, B426 Gemarkung Ober-Ramstadt

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 17:50 Uhr auf der B 426 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerst verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 24-jährige Motorradfahrer die B 426 von Nieder-Ramstadt kommend in Richtung Reinheim.

Kurz nach der Einmündung zur Nieder-Ramstädter-Straße kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Opel eines 60-jährigen Groß-Gerauers zusammen, welcher die B 426 in Richtung Nieder-Ramstadt befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Auch der Opelfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben Polizei auch Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können und bisher noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt Tel.: 06154 6330-0 zu melden.

(Aktualisierung am 18.09. um 07:19 Uhr)

