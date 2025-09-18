Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Groß-Umstadt OT Wiebelsbach (ots)

Am Mittwoch, 17. September, kam es auf der B45 in Höhe der Einmündung zur B426 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 63-Jähriger Mannheimer mit seinem PKW die B45 in Fahrtrichtung Groß-Umstadt. Als dieser auf die B426 abbiegen wollte, übersah dieser einen 68-Jährigen Bad Königer in seinem PKW aus entgegengesetzter Fahrtrichtung und es kam es zu einem Zusammenprall. Beide Insassen wurden hierbei leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird nach ersten Einschätzungen auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße wurde zum Zwecke von Abschlepp- und Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Neben einer Streife der Polizeistation Dieburg, war die Freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt, sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

