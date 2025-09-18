Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder stellen bei Kontrollen Rauschgift sicher

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder haben bei Kontrollen am Mittwoch (17.9.) im Bereich des Herrngartens einen Mann festgenommen und Rauschgift sichergestellt. Gegen 19.30 Uhr kontrollierte die Streife einen 38-Jährigen im Rondell an der Schleiermacherstraße. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizeibeamten Kleinstmengen Crack sicher. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab zudem, dass er durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht wird. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Beendigung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Klärung einer ladungsfähigen Adresse, konnte der 38-Jährige den Heimweg antreten. Er wird sich in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Ebenfalls eine Anzeige erstatteten die Polizisten gegen einen 48 Jahre alten Mann. Ein Datenabgleich ergab den Verdacht, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzt und gegen ihn ebenfalls eine Aufenthaltsermittlung vorlag. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung musste er die Zivilstreife auf das Revier begleiten. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurde ein Verfahren eingeleitet sowie eine ladungsfähige Adresse ermittelt.

