Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Falscher Polizist bringt Senior um Bargeld

Bickenbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter brachten einen Senior am Mittwochmittag (17.9.) um mehrere Hundert Euro. Nach ersten Erkenntnissen meldete sich ein Krimineller gegen 11.40 Uhr bei dem älteren Mann aus Bickenbach und gab sich als Polizist aus. Er setzte ihn psychisch unter Druck und machte ihm weis, dass sein Hab und Gut aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft nicht mehr sicher sei und geschützt werden müsse. Daraufhin erschien ein Komplize bei dem Senior in der Rheinstraße und nahm mehrere Hundert Euro sowie die Bankkarte des Mannes entgegen. Mit der EC-Karte wurde im Anschluss Geld abgehoben sowie Einkäufe getätigt, bis der Schwindel schließlich aufflog.

Der Täter ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Laut Zeugenaussage hatte er braune, kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und einer hellen Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht in Bickenbach aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Zentralen Ermittlungskommissariat 40 zu melden.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell