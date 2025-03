POL-PDNR: Fahrzeugkontrolle führt zu zwei Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Roth (ots) - Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich in Roth, Ortsteil Oettershagen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Pkw die Koblenzer Straße, aus Richtung Roth kommend, in Fahrtrichtung Wissen. In der Ortslage Oettershagen hielt sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an. Der unmittelbar dahinter befindliche 84-jährige Fahrer eines Pkw bremste sein ...

