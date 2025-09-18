PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Auto brennt/Kripo sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.09.), kurz vor 4.00 Uhr, wurde durch Zeugen ein Fahrzeugbrand im Wiesenweg gemeldet. Dort brannte ein geparkter Dodge. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

