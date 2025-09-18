POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Auto brennt/Kripo sucht Zeugen
Riedstadt (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (18.09.), kurz vor 4.00 Uhr, wurde durch Zeugen ein Fahrzeugbrand im Wiesenweg gemeldet. Dort brannte ein geparkter Dodge. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.
Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.
