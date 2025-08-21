Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger flüchtet vor Bundespolizisten

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 20. August 2025 sprach eine Zugbegleiterin Sicherheitsmitarbeiter der Bahn im Hauptbahnhof Halle (Saale) an und bat um Unterstützung, weil eine männliche Person einen Zug nicht verlassen wollte. Jene Mitarbeiter mussten den 29-Jährigen zwangsweise aus der Bahn bringen. Dabei versuchte er die Bahnbediensteten zu schlagen und beleidigte diese. Zum Zwecke der Feststellung seiner Personalien wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) informiert. Als der Mann die angeforderten Einsatzkräfte erblickte, flüchtete er durch den Bahnhof, über die Gleise, in einen Intercityexpress und wurde anschließend am Bahnsteig zwei gestellt. Bei seiner Flucht verlor er ein mitgeführtes Messer. Dieses stellten die Beamten sicher. Die Polizisten mussten den afghanischen Staatsangehörigen fesseln. Er trat in Richtung von zwei eingesetzten Beamten und sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Es erfolgte die Mitnahme des Verdächtigen auf die nahegelegene Dienststelle zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung. Der Mann erhält Anzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch sowie Waffengesetz und die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.

