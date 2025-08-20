PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Beleidigung, Spuckattacke, Tritte - Strafanzeigen

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Dienstag, den 19. August 2025 um 18:00 Uhr sprach eine 30-Jährige eine 43-Jährige am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg, auf dem Bahnsteig 6 an. Sie kritisierte den nach ihrem Empfinden zu geringem Abstand und beleidigte jene Frau. Diese entfernte sich daraufhin von der Unruhestifterin. Sie ließ jedoch nicht von ihr ab, ging hinterher, spuckte mehrmals auf das mitgeführte Gepäckstück der Reisenden und in ihr Gesicht. Der Versuch der Geschädigten die Spuckattacke, durch Abstand halten, zu beenden, verlief erfolglos. Unvermittelt trat sie der Spuckenden gegen das Bein. Daraufhin trat diese wiederum mehrmals die 43-Jährige und riss sie zu Boden. Anschließend gingen die beiden deutschen Frauen auseinander. Eine Zeugin sprach eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel an. Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Ereignisort, stellten die Personalien aller Beteiligten fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

