Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 39-Jähriger beleidigt und bedroht Einsatzkräfte - Strafanzeige

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 18. August 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 19:27 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Rauchentwicklung im Dachbereich einer S-Bahn. Jene Bahn stand zu diesem Zeitpunkt auf Gleis 2 am Hauptbahnhof Halle (Saale). Der relevante Zug wurde geräumt. Beamte der Bundespolizei sperrten vor Ort entsprechend ab. Parallel erfolgte die Sperrung der Bahngleise 2/3, Alarmierung des Notfallmanagers und der Feuerwehr. Im Rahmen aller erforderlichen Maßnahmen wurden Einsatzkräfte von einem 39-Jährigen beleidigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein Familienvater seinen Sprössling in ein Feuerwehrauto setzen. Die Kameraden waren gegenwärtig noch im oben beschriebenen Sachverhalt gebunden. Er beleidigte sie mit ehrverletzenden Worten und drohte ihnen. Der Deutsche erhielt entsprechend eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. Die S-Bahn wurde aus dem Umlauf genommen und für weitere Untersuchungen in die Werkstatt geschleppt. Zwei Züge erhielten insgesamt eine Verspätung von acht Minuten. Zudem fielen zwei Weitere teilweise aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg

