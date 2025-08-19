Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Wer kann Hinweise geben?

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Donnerstag, den 14. August 2025 bemerkten Reisende um 21:30 Uhr am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg, Bahnsteig 1 einen Mann. Der 31-Jährige blutete, hatte Verletzungen und Hämatome am Kopf und Schürfwunden am rechten Bein. Unverzüglich riefen die Helfenden einen Rettungswagen. Dieser war kurze Zeit später am Bahnhof, übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn in ein naheliegendes Krakenhaus. Der Deutsche war zeitlich und örtlich orientierungslos. Zudem konnte er den Einsatzkräften gegenüber nur mitteilen, dass er zusammengeschlagen wurde. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Dazu hat bereits das Polizeirevier Wittenberg einen Zeugenaufruf veranlasst: Wer hat am 14. August 2025, gegen 21:30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg oder bereits in einem Zug in Fahrtrichtung Wittenberg wahrgenommen und kann Hinweise zu dem oder die Täter geben? Womöglich haben Reisende gegebenenfalls Foto- oder Videomaterial gefertigt, welches zur Verfügung gestellt werden kann. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell