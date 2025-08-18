Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stoppt 19-Jährigen ohne gültiges Ticket - Handy-Diebstahl aufgedeckt

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 16. August 2025, kontrollierte der Zugbegleiter eines Intercity-Express um 03:19 Uhr auf der Fahrt von Hannover nach Stendal einen männlichen Fahrgast. Dieser konnte lediglich eine für Nordrhein-Westfalen bestimmte Fahrkarte vorweisen, die für die vorliegende Strecke keine Gültigkeit hatte. Daraufhin informierte der Bahnbedienstete die Bundespolizei in Magdeburg. Bei Eintreffen der angeforderten Bundespolizisten wurde bekannt, dass der 19-Jährige zuvor mehrfach durch den Zug gegangen war und dabei Gepäckstücke anderer Reisender geöffnet sowie nach Wertgegenständen durchsucht haben soll. Durch das aufmerksame Zugpersonal konnten Zeugen und Geschädigte festgestellt werden. Noch auf dem Bahnsteig konnte dem Mann der Diebstahl eines Mobiltelefons nachgewiesen werden. Weitere Reisende bestätigten zudem, dass er versucht hatte, sich an ihrem Gepäck zu bedienen. Zur Feststellung seiner Identität wurde der algerische Staatsangehörige in die Diensträume der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gebracht. Dort konnten seine Personalien über das polizeiliche Informationssystem zweifelsfrei festgestellt werden. Nach erfolgter Belehrung wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den Mann wurde folglich ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Betruges eingeleitet.

