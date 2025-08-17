PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
BPOLI MD: Nach verbaler Auseinandersetzung folgen Widerstand und Beleidigung gegen Bundespolizisten

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 15. August 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 04:25 Uhr eine männliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale). Vorangegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter einer Verkaufseinrichtung und jenem Mann. Im Rahmen seiner Kontrolle verhielt er sich den Beamte gegenüber unkooperativ, aggressiv und schmiss seine mitgeführten Sachen in Richtung der Einsatzkräfte. Zum Zwecke der zweifelsfreien Feststellung seiner Identität erfolgte die Mitnahme des 37-Jährigen in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Hierbei leistete der aus Guinea-Bissau Stammende erheblichen Widerstand, indem er sich gegen die polizeiliche Maßnahme sperrte und einen Beamten beleidigte. Er musste gefesselt werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte ein Ausweisdokument aufgefunden werden. Er erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
