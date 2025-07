Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schockanrufe im Landkreis Friesland/ Stadt Wilhelmshaven - Polizei warnt vor Betrug!

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Jever

Schockanrufe

Am gestrigen Nachmittag erhielten diverse Bürger des Landkreises Friesland und der Stadt Wilhelmshaven sogenannte Schockanrufe, in denen sich die Täter am Telefon als Angehörige des Angerufenen oder als Polizeibeamte ausgaben. Ihnen wurde am Telefon von einem schweren, verursachten Verkehrsunfall berichtet - mit der Forderung, einen hohen Geldbetrag zu bezahlen, um einer Haft/ Festnahme oder Strafe zu entgehen.

In den meisten Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch, gingen auf die Geldforderung nicht ein und beendeten das Telefonat.

In einem Fall jedoch waren die einschüchternden Telefonate so erfolgreich, dass der Angerufene seine Hausbank aufsuchte und dort verursachte, die erforderliche "Kaution" abzuholen. Da eine so große Summe ohne Anmeldung nicht ausgezahlt werden konnte, forderte der Anrufer, der die ganze Zeit über per Telefon mit dem Geschädigten in Verbindung stand, die Abhebung der hälftigen Summe. Da dieses ebenfalls nicht möglich war und der Bankmitarbeiter den Geschädigten auf den möglichen Betrugsversuch aufmerksam machte, wurde das Gespräch durch den Anrufer ebenfalls sofort beendet.

In einem weiteren Fall forderte der Anrufer eine Kaution von über 50.000 Euro. Nach mehreren Telefonaten war der 69-jährige Geschädigte schließlich für die Übergabe seiner verfügbaren Bargeldsumme und Krügerrand Goldmünzen bereit. Zur Vortäuschung der Seriosität wurde der Geschädigte zum Rathaus nach Wilhelmshaven bestellt worden, um dort die Übergabe zu vollziehen. Vereinbarungsgemäß wurden das Bargeld (mittlere fünfstellige Summe) und die Krügerrand Goldmünzen in Wilhelmshaven an eine Frau auf dem Rathausplatz übergeben. Eine Empfangsbescheinigung wurde dem Geschädigten nach einer im Rathaus noch (vorgetäuschten) durchzuführende Zählung in Aussicht gestellt. Die "Kaution" würde anschließend beim Amtsgericht eingezahlt werden. Da die Frau nicht wieder erschien, kamen dem Geschädigten Zweifel bezüglich der Rechtmäßigkeit auf, worauf er sich an die Polizei wandte. Die tatverdächtige Frau, die das Geld im Empfang nahm, wird wie folgt beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, schulterlange dunkelbraune Haare, Bekleidung: rosafarbener Pullover, weiße Hose.

Zeugen, die nähere Angaben zu der Tatverdächtigen und/ oder ggf. einem verwendeten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor eindringlich vor der Betrugsmasche des Schockanrufes.

Weitere Informationen/ Hinweise können über Seite des LKA Niedersachen aufgerufen werden: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/straftaten-zum-nachteil-aelterer-menschen-millionenschaden-durch-betrueger.html

