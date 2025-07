Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchte Einbrüche in Varel



Varel

Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt

Bereits am Donnerstag, 03.07.2025, gegen 22:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Fachhandel für Sanitär und Heizung an der Emil-Heeder-Straße in Varel einzubrechen. Die Täter wurden bei der Tatausführung gestört. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Versuchter Einbruch in einen Pkw

Im Tatzeitraum vom 02. bis 09. Juli 2025 wurde versucht in einen geparkten Pkw in der Anton-Heinen-Straße in Varel einzubrechen. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

