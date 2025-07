Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Datendiebstahl durch Phishing - Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Verhaltenshinweise

Wilhelmshaven/Landkreis Friesland (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnt immer wieder vor betrügerischem Vorgehen im Internet und erhofft sich durch regelmäßige Pressemitteilungen und eine intensive Präventionsarbeit die Übermittlung von Hinweisen sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung.

Aktuelle Warnung: Datendiebstahl durch Phishing

Derzeit häufen sich Betrugstaten im Landkreis Friesland, bei denen die Täter Verkaufsplattformen wie z.B. Kleinanzeigen, Vinted usw. nutzen, um an persönliche Daten, Waren und Geld zu gelangen So läuft die Masche ab: Betrüger bekunden Kaufinteresse an einem angebotenen Artikel, bieten Zahlung über PayPal an und übersenden dem Verkäufer zur Durchführung der Transaktion einen Link. Dieser Link führt jedoch zu einer gefälschten Internetseite, auf der sensible Daten abgegriffen und somit Zugriff auf die Konten ermöglicht wird. Der Verlust reicht in diesen Fällen von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro.

Verhaltenstipps zum Schutz vor Phishing: - Klicken Sie niemals auf Links in unerwarteten oder verdächtigen E-Mails oder Nachrichten

- Öffnen Sie keine angehängten Dateien von unbekannten Absendern oder unerwarteten Nachrichten

- Nutzen Sie möglichst die Bezahlsysteme, die innerhalb der Verkaufsplattform angeboten werden

- Für Verkäufe über PayPal ist keine Verifizierung mittels eines zugesandten Links notwendig. Nutzen Sie nicht die Möglichkeit "Geld an Freunde und Familie senden"!

- Übermitteln Sie nie persönliche oder vertrauliche Daten (z. B. Passwörter, Transaktionsnummern)

- Wechseln Sie für die Kommunikation mit dem Kaufinteressenten nicht zu WhatsApp, Signal oder andere Messenger oder zum Email-Programm, sondern bleiben Sie auf den Kommunikationskanälen der jeweiligen Plattform

- Laden Sie Programme nur über die offiziellen Internetseiten der Anbieter herunter, nicht über Links in E-Mails

- Installieren und aktualisieren Sie regelmäßig Antivirenprogramme und Firewalls.

- Sorgen Sie für einen aktuellen Grundschutz Ihrer Hard- und Software

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Kontostand und Ihre Kontobewegungen, um unautorisierte Aktionen schnell zu erkennen und zu melden

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/cybercrime/

www.bsi-fuer-buerger.de/phishing

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell