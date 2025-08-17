Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt gleich zwei Haftbefehle-Mann muss für 92 Tage ins Gefängnis

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 15. August 2025 wurde auf dem Magdeburger Hauptbahnhof um 10:15 Uhr ein Mann von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Nach zweifelsfreier Feststellung seiner Identität und Abgleich seiner Personalien wurde bekannt, dass der Deutsche gleich mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) -Zweigstelle Naumburg- gesucht wurde. Demnach verurteilte das Amtsgericht Naumburg den Mann bereits im Oktober 2023 wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu ursprünglich 300 Euro beziehungsweise 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Beim selben Amtsgericht folgte im Januar 2025 eine weitere Verurteilung wegen Betruges zu 350 Euro Geldstrafe beziehungsweise 70 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der 42-Jährige seine Strafe in beiden Fällen nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) -Zweigstelle Naumburg- im Juli 2025 die Vollstreckungshaftbefehle. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diese, nahmen ihn fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Weil er den haftabwendenden Betrag von insgesamt 635 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 92 Tagen anzutreten. Die ausschreibende Behörde wurde anschließend über die Vollstreckung des Haftbefehls von der Bundespolizei informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell